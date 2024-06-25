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Бежать больше некуда :знаменитости и олигархи осознают простую истину (нигде не ждут)

Бежать больше некуда :знаменитости и олигархи осознают простую истину (нигде не ждут)

Вчера Всех приветствую, друзья! Наверняка для многих сейчас не секрет, что после объявления частичной мобилизации за две недели Россию покинули около 700 тысяч человек, по оценкам Forbes.

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Сибиряк
Лгунов и предателей нигде не любят.
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