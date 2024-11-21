В Златоусте топ-менеджера крупного предприятия пытались обмануть от его же имени

Мошенники попытались обмануть гендиректора крупного предприятия Златоуста от его же имени. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о произошедшем руководитель рассказал на профилактической встрече с коллективом.