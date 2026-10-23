Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Питер Лавиолетт после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2 ОТ) прокомментировал тот факт, что разницу в игре сделал российский форвард Артемий Панарин, забросивший две шайбы в основное время.