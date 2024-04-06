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Мы соседи по планете

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Как в разных странах мира подзывают кошек

Как в разных странах мира подзывают кошек

Если вы когда-нибудь пытались подозвать кошку, завидев на улице города другой страны это мохнатое чудо, потому что вам ну очень срочно захотелось погладить ее, наверняка замечали, что они редко обращают внимание на ваш зов.

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