Первый заместитель постпреда России при ООН, Дмитрий Полянский, заявил, что отклонение российской поправки к бразильскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта является огромным внешнеполитическим провалом для Вашингтона.
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