Полянский о замалчивании резолюции в СБ ООН: маски сброшены

Первый заместитель постпреда России при ООН, Дмитрий Полянский, заявил, что отклонение российской поправки к бразильскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта является огромным внешнеполитическим провалом для Вашингтона.