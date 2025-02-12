Туапсинский балкерный терминал модернизировал пожарный водопровод

В Туапсинском балкерном терминале завершены работы по модернизации сетей пожарного водопровода. В комплекс работ вошли полная замена оборудования насосной станции, включая запорную арматуру, задвижки и затворов.
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