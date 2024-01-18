«Очередная инсценировка»: Лавров о возможных президентских выборах на Украине

Москва не особо озабочена темой вероятного проведения выборов президента Украины. Пока лидер Незалежной Владимир Зеленский пытается не допустить их, Запад, наоборот, направляет их в русло своих интересов.
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