Власти Земли Бранденбург грозят выдворить русского посла с памятной церемонии в честь дня Победы

Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет, пишет немецкая пресса.
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