Томенко попросил депутатов Камня-на-Оби отправить мэра в отставку

Причиной стали выявленные коррупционные нарушения Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Совет депутатов Камня-на-Оби обращение об удалении в отставку действующего мэра и председателя органа Евгения Чернышева в связи с коррупционными нарушениями.
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