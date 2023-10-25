Подготовка к ликвидации Приднестровской Молдавской Республики идет полным ходом. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, бывший глава Управления по защите конституции МГБ ПМР, ректор московского Института дополнительного образования JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
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