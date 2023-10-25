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Противники ПМР делают ставку на приднестровскую «пятую колонну»

Противники ПМР делают ставку на приднестровскую «пятую колонну»

Подготовка к ликвидации Приднестровской Молдавской Республики идет полным ходом. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, бывший глава Управления по защите конституции МГБ ПМР, ректор московского Института дополнительного образования JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

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