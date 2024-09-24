Российские ученые создали метод синтеза силиконов в микрофлюидных реакторах

Масштабирование и реализация процесса получения силиконов в проточном режиме с высокой эффективностью и сокращение время- и трудозатрат стало возможным в результате совместного исследования коллективов Южного федерального университета (ЮФУ) и Российской академии наук (РАН), 23 сентября сообщает пресс-служба ЮФУ.
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