Российские ученые создали метод синтеза силиконов в микрофлюидных реакторах

Масштабирование и реализация процесса получения силиконов в проточном режиме с высокой эффективностью и сокращение время- и трудозатрат стало возможным в результате совместного исследования коллективов Южного федерального университета (ЮФУ) и Российской академии наук (РАН), 23 сентября сообщает пресс-служба ЮФУ.