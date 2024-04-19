Рис с креветками и ананасом – блюдо, поражающее своим вкусом

Для приготовления риса с креветками и ананасом нам потребовались следующие ингредиенты: Рис пропаренный – 1 стакан; Креветки крупные – 12 штук; Ананас консервированный – 7 колец; Морковь – 1 штука; Перец сладкий красный – 1 штука; Лук-шалот – 1 штука; Изюм светлый – 2 столовые ложки; Орехи кедровые ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии