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Три способа получить уважение от женщины (в современном мире)

Три способа получить уважение от женщины (в современном мире)

  «Из сотен женщин я для отношений выберу именно тех, кто умеет мужчину уважать!» «Если она открыла рот в неуважении, надо ставить на место, причем не стеснятся в выражениях, указать и высмеять слабые ее стороны, жестко ответить - тогда и шелковая будет на какое-то время» «По отношению к женщине ты либо юзер, либо лузер.

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Комментарии
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Владимир Соколов
какие такие?
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18 час.
Людмила Смирнова
Надежные, достойные доверия, трудолюбивые
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18 час.
Владимир Соколов
это всё исключительно в вашей голове. от мужчины эти качества не зависят.
Ответить
18 час.

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