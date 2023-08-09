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Суперкубок Португалии. «Бенфика» против «Порту»

Суперкубок Португалии. «Бенфика» против «Порту»

Суперкубок Португалии Бенфика – Порту Дата проведения 9 августа, 22.45, «Авейру» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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