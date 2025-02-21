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Царьград

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New York Post: источник в команде Трампа заявил, что Зеленскому лучше как можно скорее уехать с Украины

New York Post: источник в команде Трампа заявил, что Зеленскому лучше как можно скорее уехать с Украины

Приближённый к президенту США чиновник посоветовал Владимиру Зеленскому уехать во Францию.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому лучше «немедленно» уехать с Украины, заявил изданию New York Post источник в окружении президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Отправьте эту гниду в космос! Ему не место на Земле!
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