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Уролог Кокнаев: обследования помогут сохранить мужское здоровье до старости

Уролог Кокнаев: обследования помогут сохранить мужское здоровье до старости

Для поддержания мужского здоровья до глубокой старости нужен комплексный подход. Об этом изданию «Южноуральская панорама» рассказал заведующий отделением урологии Челябинской областной клинической больницы, главный уролог минздрава региона Сергей Кокнаев «Нужно вести здоровый образ жизни.

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