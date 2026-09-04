Проба 2
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Проба 2

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22 добрые истории о взаимовыручке, которая пришлась так же кстати, как кусок пирога к чаю

22 добрые истории о взаимовыручке, которая пришлась так же кстати, как кусок пирога к чаю

Взаимовыручка и добрые поступки нередко вознаграждаются сторицей. Стоит кому-то дать крышу над головой, вернуть владельцу утерянную вещь или просто проявить доброту и заботу, как что-то хорошее происходит в ответ.

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