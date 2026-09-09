«Баланс продавца» под атакой: селлеры попросили правительство взять под контроль выплаты от Wildberries

Речь идет о 20 млрд рублей только за одну неделю. Продавцы Wildberries, столкнувшись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары, обратились в федеральное правительство с просьбой взять ситуацию под контроль, сообщает «Коммерсант».