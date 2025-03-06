Это связано с древними ритуалами: Археологи нашли загадочные человеческие фигуры

Археологи на вершине древней пирамиды нашли загадочные человеческие фигурыНаходка археологов, которую они сделали на вершине древней пирамиды в Эль-Сальвадоре, указывает на существование сложных культурных и торговых связей между цивилизациями Центральной Америки, сообщает Antiquity.
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