Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в ЕС опустилась до 950 долларов за тысячу кубометров

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга снижается на 9%, опустилась до 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
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