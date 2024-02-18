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Студенты ГИТИС показали мюзикл «Кастинг» в Нью-Дели

Студенты ГИТИС показали мюзикл «Кастинг» в Нью-Дели

Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) под руководством режиссера-постановщика Лики Рулла выступили с мюзиклом «Кастинг» на индийском Национальном театральном фестивале «Бхарат Ранг Махотсав» (BRM) в Нью-Дели, сообщает Телеграм-канал ГИТИСа.

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