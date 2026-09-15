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Иркутск Сегодня

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Новые лавочки, муралы и гранитный постамент: как идет благоустройство в Октябрьском округе Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов проинспектировал две территории в Октябрьском округе: сквер у Ивано-Матренинской больницы и площадку у школы № 21.

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