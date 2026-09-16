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Проба 2

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17 теплых историй о еде, вкус и аромат которой в одно мгновение возвращают в детство

17 теплых историй о еде, вкус и аромат которой в одно мгновение возвращают в детство

Один знакомый аромат или вкус часто может всколыхнуть в памяти целую историю из счастливого детства. Стоит почувствовать запах яблочного пирога, теплого хлеба или жареных пирожков, как вспоминаются выходные на даче, семейные праздники и прочие маленькие радости.

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