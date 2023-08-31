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Байрон Скотт: «Буду удивлен, если «Лейкерс» не выйдут в финал НБА в этом сезоне»

Бывший игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт верит в успех «озерников» в предстоящем сезоне. «Мне нравится, что сделали «Лейкерс» в межсезонье.

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