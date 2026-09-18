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Путин назвал обеспечение перевозок местными авиалиниями важнейшей задачей

Путин назвал обеспечение перевозок местными авиалиниями важнейшей задачей

Одной из важнейших задач в России является обеспечение перевозок местными авиалиниями, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

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