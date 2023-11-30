В дополнение: о таджикских убийцах

ant21 На Урале одного из участников убийства подростка выпустили из СИЗО. Однако глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть решение.
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