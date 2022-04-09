Стэн Ван Ганди: «Йокич должен стать MVP. Не понимаю, как могут обсуждаться другие варианты»

Известный тренер, ныне эксперт Стэн Ван Ганди убежден в том, что центровой «Наггетс» Никола Йокич должен во второй раз подряд получить приз MVP сезона.

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