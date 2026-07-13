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NBC: сенатор Линдси Грэм мог умереть от разрыва аорты

NBC: сенатор Линдси Грэм мог умереть от разрыва аорты

Американский сенатор Линдси Грэм* мог умереть от разрыва аорты, сообщили в офисе политика. Как пишет NBC News, причиной могло стать «расслоение аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыв аорты из-за затвердевания артерий.

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