NBC: сенатор Линдси Грэм мог умереть от разрыва аорты

Американский сенатор Линдси Грэм* мог умереть от разрыва аорты, сообщили в офисе политика. Как пишет NBC News, причиной могло стать «расслоение аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыв аорты из-за затвердевания артерий.
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