Роспотребнадзор: угрозы распространения оспы обезьян в России нет

Ситуация находится на контроле ведомства Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу прокомментировало информацию, которая появилась в СМИ в связи с объявлением ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение.
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