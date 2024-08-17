Роспотребнадзор: угрозы распространения оспы обезьян в России нет

Ситуация находится на контроле ведомства Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу прокомментировало информацию, которая появилась в СМИ в связи с объявлением ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение.