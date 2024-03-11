Выставка «Документ. История. Ямал!» открылась в Государственном архиве округа

«Документ. История. Ямал!» Выставка с таким названием открылась в Государственном архиве округа. Одними из первых посетителей историко-документальной выставки стали журналисты окружных и городских средств массовой информации, для которых состоялся пресс-тур, посвящённый старту «Архивной декады - 2024».