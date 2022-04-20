Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яковлев
    Зачем мне знать о чём трепется этот болтун ?«Меня это пугает»...
  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...

«Арсенал» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Челси» в гостях. Дальше – матч с «МЮ» дома

«Арсенал» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Челси» в гостях. Дальше – матч с «МЮ» дома

«Арсенал» победил впервые за 4 последних матча – «Челси» (4:2) в гостях в 25-м туре АПЛ. Команда Микеля Артеты прервала серию из трех поражений с общим счетом 1:6.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх