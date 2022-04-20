«Арсенал» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Челси» в гостях. Дальше – матч с «МЮ» дома

«Арсенал» победил впервые за 4 последних матча – «Челси» (4:2) в гостях в 25-м туре АПЛ. Команда Микеля Артеты прервала серию из трех поражений с общим счетом 1:6.
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