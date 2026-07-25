Соединенные Штаты Америки: По меньшей мере восемь человек погибли в доме на участке 14900 по улице Риверсайд-Трейл в городке Гранд-Хейвен, штат Мичиган, в утренние часы по местному времени в результате пожара.
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