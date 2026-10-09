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Нижегородская правда

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Сборная Нижегородской области сыграет за бронзу Студенческой лиги по бенди

Сборная Нижегородской области сыграет за бронзу Студенческой лиги по бенди

В Иркутске приближается завершение чемпионата Студенческой лиги по хоккею с мячом. Сегодня нижегородцы, к сожалению, потерпели поражение в полуфинале турнира.

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