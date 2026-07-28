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36-летний Хатчинсон завершил карьеру. Голкипер играл за «Виннипег», «Флориду», «Торонто» и другие клубы НХЛ

36-летний голкипер Майк Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры. В НХЛ он выступал за «Виннипег», «Флориду», «Торонто», «Колорадо», «Коламбус» и «Детройт», проведя в лиге 12 сезонов.

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