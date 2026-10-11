Минобороны РФ: над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Прошедшей ночью ВС РФ сбили 479 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
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