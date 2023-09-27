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Байден заявил, что не знает, как предотвратить «шатдаун» правительства США

Байден заявил, что не знает, как предотвратить «шатдаун» правительства США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы американского правительства, которая может случиться уже 1 октября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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