Делегация вузов МЧС России с рабочим визитом в Саудовской Аравии

В составе делегации представители высших учебных заведений и организаций российского ведомства: Академии гражданской защиты МЧС России, Академии ГПС МЧС России, Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и ВНИИ ГОЧС МЧС России.
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