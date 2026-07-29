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Порядок, государство

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Делегация вузов МЧС России с рабочим визитом в Саудовской Аравии

В составе делегации представители высших учебных заведений и организаций российского ведомства: Академии гражданской защиты МЧС России, Академии ГПС МЧС России, Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и ВНИИ ГОЧС МЧС России.

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