Украина исчезла. Пока из Твиттера* - но с чего-то надо начинать

Помощь социальной сети Илона нашего Маска нужна незалежной не меньше, чем ракеты и снаряды На фото: Илон Маск (Фото: AP/TAСС) Политика Twitter*, социальной сети, пока еще заблокированной в РФ, изменилась в худшую сторону по отношению к незалежной.