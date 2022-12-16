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Украина исчезла. Пока из Твиттера* - но с чего-то надо начинать

Украина исчезла. Пока из Твиттера* - но с чего-то надо начинать

Помощь социальной сети Илона нашего Маска нужна незалежной не меньше, чем ракеты и снаряды На фото: Илон Маск (Фото: AP/TAСС) Политика Twitter*, социальной сети, пока еще заблокированной в РФ, изменилась в худшую сторону по отношению к незалежной.

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