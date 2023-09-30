В Петербурге установили памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову

А дочь поэта Салихат Газматова подарила РНБ собрание сочинений Расула в десяти томах. В Российской национальной библиотеке на Московском проспекте открыли памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову в честь 100-летия со дня его рождения.