В Петербурге установили памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову

А дочь поэта Салихат Газматова подарила РНБ собрание сочинений Расула в десяти томах. В Российской национальной библиотеке на Московском проспекте открыли памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову в честь 100-летия со дня его рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии