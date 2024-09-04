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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чжан Шуай, в одиночке проигравшая 23 матча подряд, вышла в финал US Open в паре с Младенович

Чжан Шуай, в одиночке проигравшая 23 матча подряд, вышла в финал US Open в паре с Младенович

Китаянка Чжан Шуай и Кристина Младенович вышли в финал US Open в паре. Они обыграли Тэйлор Таунсенд и Катерину Синякову – 7:5, 4:6, 6:3.

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