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Военное обозрение

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«Флот Черноморский отстоит пролив против какого угодно неприятельского флота»

«Флот Черноморский отстоит пролив против какого угодно неприятельского флота»

Смотр Черноморского флота в 1849 году. Худ. И. Айвазовский Война стала неизбежной После провала миссии князя Меншикова царю Николаю Павловичу, чтобы не потерять лицо оставалось применить только силу (Как николаевская Россия попала в западню Крымской войны).

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