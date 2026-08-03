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Забор за 12 тысяч рублей: почему «эксперимент» Димы Билана обернулся унижением для фанатов

Забор за 12 тысяч рублей: почему «эксперимент» Димы Билана обернулся унижением для фанатов

На масштабном шоу «Твой № 1» на московской «ВТБ Арене» зрители столкнулись с неожиданным решением организаторов.

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