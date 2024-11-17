Изменения в бюджет и госпрограммы, новогодние подарки: какие еще вопросы рассмотрели депутаты райсовета депутатов.

Сегодня состоялась очередная сессия Бобруйского райсовета депутатов под председательством главы депутатского корпуса района Ирины Старовойтовой при участии председателя Бобруйского райисполкома Александра Суходольского.
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