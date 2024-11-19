В Пентагоне отказались комментировать удары по Брянщине, но заверили: "Войны не будет"

Вооружённые силы Украины ударили американскими ракетами ATACMS по Брянской области. в Пентагоне отказались комментировать эту атаку ВСУ, но заверили: "войны не будет"Удары Вооружённых сил Украины по Брянщине американскими дальнобойными ракетами ATACMS - очевидная эскалация украинского конфликта.