Алиев: Грузия должна помочь в улаживании отношений Армении и Азербайджаном

Грузия должна стать посредником в процессе улаживания отношений между Арменией и Азербайджаном. Такое мнение озвучил азербайджанский лидер Ильхам Алиев по итогам переговоров с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
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