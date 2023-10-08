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Алиев: Грузия должна помочь в улаживании отношений Армении и Азербайджаном

Алиев: Грузия должна помочь в улаживании отношений Армении и Азербайджаном

Грузия должна стать посредником в процессе улаживания отношений между Арменией и Азербайджаном. Такое мнение озвучил азербайджанский лидер Ильхам Алиев по итогам переговоров с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

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