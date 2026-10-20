«Всю игру действовали хорошо, были моменты, надо было реализовывать. Рикошет случайный - так бывает. Всё ли усвоила команда из моих требований? Немножко ещё надо поработать», - сказал Андрей Разин во флеш-интервью сразу после поражения от «Автомобилиста» в первом своем матче у руля СКА (1:3).
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