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Игры в демократию кончились!

Игры в демократию кончились!

Беспрецедентные санкции против России позволят вернуть смертную казнь Дмитрий Родионов  На фото: заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) (Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press) Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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