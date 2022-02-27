Игры в демократию кончились!

Беспрецедентные санкции против России позволят вернуть смертную казнь Дмитрий Родионов На фото: заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) (Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press) Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.