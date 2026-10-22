Десятки истребителей в понедельник, 19 октября 2026 года, выполнили полет у иранской границы как "демонстрацию силы", сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.
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