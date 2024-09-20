Объем POS-транзакций по картам Сбера по итогам 2023 года составил $433 млрд

Сбер стал лидером среди крупнейших европейских эмитентов банковских карт по объему POS-транзакций ($433 млрд по итогам 2023 года), следует из опубликованного отчета Europe's Largest Card Issuers от The Nilson Report.
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