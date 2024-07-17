В Москве завершилось обучение первых участников «Школы мэров». Оно продлилось восемь месяцев, за которые было разработано 157 проектов, направленных на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах, сообщили организаторы.
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